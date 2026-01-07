Yurt dışı alışverişte vergisiz dönem bitti: 30 euro muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 6 Ocak 2026 tarihli kararla, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla yapılan alışverişlerde uygulanan 30 euroya kadar vergisiz alışveriş hakkı kaldırıldı.

Vergi oranları yeniden belirlendi

Yapılan düzenlemeye göre; sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine dayanarak gerçek kişilere gelen, ticari nitelik taşımayan ve kıymeti 500 euroyu aşmayan ilaçlar ile takviye edici gıdalar için tek ve maktu vergi uygulanacak.

Vergi oranı, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, diğer ülkelerden gelenlerde ise yüzde 60 olacak. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listedeki ürünler için bu oranlara ek olarak yüzde 20 ilave vergi alınacak.

30 gün sonra yürürlüğe girecek

Kararla birlikte ilgili mevzuatta yer alan “30 euroyu aşan ancak” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve uygulamayı Ticaret Bakanlığı yürütecek.

