Fenerbahçe’den Feyenoord’a gol şov

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Kadıköy’de sahne alan Fenerbahçe, taraftarının coşkulu desteğiyle Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 5-2 yenerek bir üst tura yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında sergilediği etkili oyunla play-off biletini aldı. Mücadelede Archie Brown, Jhon Duran, Fred, En-Nesyri ve Talisca golleriyle skoru getiren isimler oldu.

Fenerbahçe’den ilk yarıda geri dönüş

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde rakip yarı sahada daha fazla göründü. 41. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın hakem düdüğü çalmadan topu eline alması sonrası kazanılan serbest vuruşta Watanabe’nin golüyle geriye düştü. Ancak sarı-lacivertliler bu gole çabuk yanıt verdi. 44. dakikada Szymanski’nin ortasında Archie Brown kafa vuruşuyla beraberliği getirdi. 45+2. dakikada En-Nesyri’nin indirdiği topu düzgün bir vuruşla filelere gönderen Jhon Duran, Fenerbahçe’yi öne geçirdi ve devre 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda fark açıldı

55.dakikada Archie Brown’ın presiyle topu kapan Fred, ceza yayı üzerinden sert bir şutla skoru 3-1 yaptı. 83. dakikada Archie Brown’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri farkı 3’e çıkardı. Feyenoord 89. dakikada Watanabe ile farkı 2’ye indirse de 90+5’te Talisca’nın golü maçın skorunu belirledi: 5-2.

Play-off’ta rakip belli oluyor

Fenerbahçe, play-off turunda 20-27 Ağustos tarihlerinde Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni transferler golle başladı

Yaz döneminde kadroya katılan Archie Brown ve Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi gollerini Feyenoord karşısında attı. Brown beraberliği getiren golü kaydederken, Duran takımını öne geçiren isim oldu. Ancak genç santrfor 60. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan çıktı ve yerini Talisca’ya bıraktı.

