Lula da Silva’dan ABD’ye Maduro mesajı: Yargılama Venezuela’da yapılmalı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Hindistan’daki resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında yürütülecek bir yargı sürecinin yabancı bir ülkede değil, Venezuela’da gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Lula, ulusal egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerine vurgu yaparak, yargılamanın ülke sınırları içinde yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

“Yargılama Venezuela’da olmalı”

India Today TV’ye konuşan Lula da Silva, “Nicolas Maduro hakkında bir yargılama yapılacaksa bunun Venezuela’da gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’a yazılı bir öneri sunmayı planladığını kaydeden Lula, ABD’de yaşayan ve suçla itham edilen Brezilya vatandaşlarının da kendi ülkelerinde yargılanması gerektiğini dile getireceğini söyledi.

Washington görüşmesinde kritik başlıklar

Lula da Silva, gelecek ay Washington’da Trump ile bir araya gelmesinin beklendiğini hatırlatarak, görüşmede organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve nadir toprak elementleri konularının ele alınacağını bildirdi.

Maduro olayı nedir?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken bazı ülkeler ise ABD’ye destek vermişti.



