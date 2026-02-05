Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates hakkında eski eşinden açıklama

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yayımladığı yeni belgelerde, Bill Gates hakkında yer alan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski eşi Melinda French Gates ilk kez sessizliğini bozdu. NPR’da yayımlanan Wild Card podcastine katılan Melinda Gates, Epstein bağlantılı iddiaların kendisi için son derece sarsıcı olduğunu vurguladı.

“Bu sorular bana değil, ona sorulmalı”

Programda yöneltilen sorulara yanıt veren Melinda French Gates, Epstein dosyalarının evliliğinde yaşanan zor ve “çok acı verici” dönemleri yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Gates, açıklama yapması gereken kişinin kendisi olmadığını belirterek şunları dile getirdi:

“Orada hâlâ yanıtlanmamış ne kadar soru varsa, bunlar o insanlara ve eski kocama sorulmalı. Bu konulardan onlar sorumlu, ben değil.”

“Benim hissettiğim sadece tarifsiz bir hüzün”

Epstein belgelerinde, Bill Gates’in “Rus kızlarından hastalık kaptığı” yönündeki iddiaların sorulması üzerine Melinda Gates, “Hüzün… Sadece tarif edilemez bir hüzün. İnanılmaz bir keder. Kendi hüznümü bir kenara bırakıp o genç kızlara bakabiliyorum ve ‘Tanrım, bu onların başına nasıl geldi, bu nasıl olabildi?’ diyebiliyorum”dedi.

Melinda Gates, bu sürecin hem evliliğinin bitmesine hem de Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan ayrılmasına giden yolu hızlandırdığını da söyledi.

Mağdurlar için adalet vurgusu

Açıklamalarında odağını Epstein’ın mağdurlarına çeviren Melinda Gates, yaşananların kendi hayatındaki etkisinden öte, genç kızların maruz kaldığı istismarların unutulmaması gerektiğini vurguladı ve “Umarım o kadınlar için bir nebze de olsa adalet sağlanır.”

Bill Gates’ten açıklama geldi

Öte yandan Bill Gates, Epstein ile geçmişte görüştüğünü kabul ederek bu temasın “büyük bir hata” olduğunu söyledi. Epstein’ın özel adasına hiç gitmediğini ve onun aracılığıyla kadınlarla tanışmadığını savunan Gates, yalnızca birkaç akşam yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

Gates ayrıca, Epstein’a ait olduğu öne sürülen ve kadınlarla ilgili iddialar içeren e-posta taslaklarının kendisine ait olmadığını, bu mesajların gönderilmediğini ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

27 yıllık evlilik 2021’de sona ermişti

Bill ve Melinda Gates çifti, 27 yıllık evliliklerini 2021 yılında sonlandırmıştı. ABD basını, ayrılık sürecinde Melinda Gates’in, eşinin Epstein ile temaslarından rahatsızlık duyduğunu daha önce de gündeme getirmişti.

