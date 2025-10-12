150 bin Curaçao, mucizeye doğru

Curaçao, Dick Advocaat ile uygun adım

Dick Advocaat’ın çalıştırdığı 150 bin nüfuslu Curaçao Adası, favori Jamaika’yı yenerek grupta zirveye çıktı. Namağlup Curaçao, elemeleri böyle bitirmesi halinde Dünya Kupası’na giden en düşük nüfuslu takım olacak. Curaçao Adası’nın nüfusu, Kilis’in nüfusundan daha düşük. 2018 Dünya Kupası’na katılan İzlanda, 340 bin kişilik nüfusuyla finallere katılan en düşük nüfuslu ülke rekorunu elinde bulunduruyor. 1982’de 1.5 milyonlu Kuveyt, 2006’da 1.3 milyonlu Trinidad Tobago, Dünya Kupası’nda daha önce en düşük nüfuslu ülke rekorunu kırmıştı. Curaçao, Kuzey ve Orta Amerika Elemeleri Final Turu B Grubu’nda 15 Ekim’de TSİ 02.00’de Trinidad Tobago’yu ağırlayacak. Curaçao, 14 Kasım’da Bermuda ve 19 Kasım’da Jamaika deplasmanları sonrası da grubu lider bitirirse tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine gidecek. Karayip Denizi’nin güneyinde ve Venezuela’nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao, 2010’da Hollanda’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti. Curaçao Teknik Direktörü Dick Advocaat, 2016-17 sezonunda Fenerbahçe‘yi çalıştırmış, 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.