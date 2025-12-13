Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki soruşturmada yeni ve dikkat çekici iddialar yer aldı. Sabah’ın haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spikerin beyanları, savcılık dosyasına girdi.

Soruşturma genişletildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu dosyada, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılıktaki işlemlerin ardından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme kararında, şüphelilerin “kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve uyuşturucu kullanımı sonrasında birden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği” yönündeki tespitlere yer verildi.

Kadın spikerin ifadesi dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında ifade veren 35 yaşındaki kadın spiker, Mehmet Akif Ersoy ile 2024 yılında tanıştığını belirtti. İfadesinde Ersoy’un evli olduğu dönemde Bebek ve Etiler’de iki ayrı evi kullandığını söyleyen spiker, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Mehmet Akif Ersoy’la 2024’te tanıştım. Ben iş arıyordum. Tanışmamızdan bir ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmemizde Bebek’te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik.”

Kadın spiker, daha sonraki görüşmelerin de Etiler’deki evde gerçekleştiğini, bu görüşmelerde Mustafa Manaz’ın da bulunduğunu ifade etti.

İfadesinin devamında kadın spiker, Etiler’deki evde yaşananlara ilişkin şu beyanlarda bulundu:

“Akif’le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık.”

“Kokain kullanımı” iddiası

Kadın spiker, dosyaya giren ifadesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin de iddialarda bulundu. İfadesinde şu sözlere yer verdi:

“Bir gün Etiler’deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler.”

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

Mahkeme kararında, şüpheliler hakkında “kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu”, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve serbest kalmaları halinde delillere etki edebilecekleri değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

