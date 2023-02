Metallica Duyarsız Kalmadı: 250 Bin Dolar Bağış

Dünyanın en büyük heavy metal grubu ABD’li Metallica depremzedelerin ihtiyaçları için kendilerinin kurduğu vakıf aracılığıyla 250 bin dolar bağışladı.

Metallica’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz. Ölü sayısı artmaya devam ediyor” denildi. 7,8 büyüklüğündeki depremde 36 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Grubun kurduğu yardım kuruluşu All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125’er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.

All Within My Hands’in internet sitesinde yapılan açıklamadan bölümler şöyle;

AWMH, Türkiye’deki 7,8 Büyüklükteki Depremin Ardından Direct Relief ve World Central Kitchen’a 250.000 Dolar Bağışladı.

6 Şubat’ta Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyi 7,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve bunu sadece birkaç saat sonra 7,5 büyüklüğünde bir deprem izledi. Yıkıcı depremler ve artçı şokların ardından kurtarma çalışmaları bir süre yapılamazken koca kasaba ve şehirler beton yığınlarına dönüşmüş halde. 36.000’den fazla insan öldüğü için insan kaybı yıkıcı; trajik bir şekilde, bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Ve sadece Türkiye’de tahmini mali zarar 84 milyar doları aşıyor.

All In My Hands, çok ihtiyaç duyulan tıbbi yardım ve yemeklerin finansmanına yardımcı olmak için Direct Relief ve World Central Kitchen’a 125.000 $ bağışta bulunuyor. AWMH’nin bu kuruluşlarla güçlü, yerleşik ortaklıkları vardır ve hem yıkımın kaynağına ulaşma yetenekleri hem de etkilenen topluluklara ve bireylere yardım sağlama yetenekleri nedeniyle desteklemeye kararlıyız. Direct Relief ve WCK, depremlerin vurduğu günden bu yana afet bölgesinde.

