Köln’de Türk adayın zaferi: Berivan Aymaz

Berivan Aymaz 6 puan fark attı

Almanya’nın en büyük eyaleti olan KRV’de yerel seçimler yapıldı. 14 milyona yakın seçmenin olduğu eyalette oy sayımı devam ediyor. Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı içinse oyların yüzde 90’ının sayıldığı belirtiliyor. Köln’de seçimi Yeşillerin adayı Bingöllü Berivan Aymaz’ın yüzde 27,98 oy oranıyla birinci tamamlaması kesinleşti. Aymaz’ı, Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Torsten Burmester yüzde 21,40 ile ikinci olarak takip ediyor. Üçüncü sırada ise Hrıstiyan Demokrat Parti adayı Markus Greitemann yüze 19,39 oy oranına sahip. 28 Eylül’de yapılacak ikinci tur seçimlerde Yeşillerin adayı Berivan Aymaz ile SPD’nin adayı Torsten Burmester yarışacak.