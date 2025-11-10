Bulgaristan’da ölü ilan edilen adam 12 yıl sonra dağda ortaya çıktı

Bulgaristan’ın Novo Selo köyünde yaşayan Boyan Ivanov, 2013 yılında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Annesiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Boyan, küçük gelirini bulmacalar hazırlayarak ve köydeki tahıl deposunda çalışarak kazanıyordu. Ancak borçları artınca alacaklıların baskısına uğradı. Aracına zarar verildi, tehditler aldı ve kısa süre sonra sessizce kayıplara karıştı.

Yıllar süren aramalardan sonuç alınamayınca ailesi 2020’de mahkemeye başvurdu. Rusçuk Bölge Mahkemesi, beş yıl boyunca hiçbir iz bulunmadığı gerekçesiyle onun öldüğüne hükmetti ve ölüm belgesi düzenlendi.

Pirin Dağları’nda bir çadırda bulundu

Tüm ülke, geçtiğimiz hafta gelen haberle sarsıldı. Pirin Milli Parkı’nda çadır kurup yaşayan bir adamın yapılan kimlik kontrolünde Boyan Ivanov olduğu tespit edildi. 62 yaşındaki adamın, yıllardır Bulgaristan’da serbestçe dolaştığı ve dağlık bölgelerde yaşadığı belirlendi.

Onun hayatta olduğunun duyulması, özellikle annesi Todorka için büyük bir şaşkınlık yarattı. Yaşlı kadın, sağlık durumu nedeniyle konuşmak istemese de yakın çevresine “Tek isteğim oğlumu yeniden görmek” dedi.

Borçtan kaçtı, suç işlemedi

Eski Novo Selo Belediye Başkanı Mariela Yordanova, Boyan’ın yıllar önce borç batağına saplandığını ve borç tahsildarları tarafından tehdit edildiğini anlattı. “Arabasına zarar verdiler, hayatı tehlikedeydi. Muhtemelen hem annesini hem çocuğunu korumak için ortadan kaybolmayı seçti” dedi.

Eski yargıç Eleonora Nikolova ise, Boyan’ın eyleminin suç teşkil etmediğini vurguladı:

“Bu bir kaçış değil, hayatta kalma refleksi. Borç baskısı altında kalan birçok insan, yurt dışına giderek ya da ortadan kaybolarak kendini korumaya çalışıyor. Şimdi yapılması gereken şey, onun kimliğinin yeniden tescil edilmesidir.”

Yeni hayat, yeni kimlik

Boyan’ın resmi olarak “yeniden yaşama dönmesi” için ölüm kaydının iptali gerekiyor. Bunun için DNA testi yapılması veya aile üyeleri tarafından teşhis edilmesi planlanıyor.

Pirin’in sessiz dağlarında yıllarını geçiren Boyan’ın hikâyesi, Bulgaristan’da büyük yankı uyandırdı. Bir zamanlar borçlardan kaçan bir adam, şimdi hayatta olduğunu kanıtlamak için yeniden adaletin kapısını çalıyor.

