Ayhan Bilgen Tahliye Ediliyor
Kobane davasında yargılanan eski Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi.
Kobane Davası duruşmasının ikinci gününde, Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.
Terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin Kobane şehrine saldırılarına karşı dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla 6-8 Ekim 2014’te gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Bugünkü duruşmada eski HDP Sözcüsü ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Can Memiş ve Cihan Erdal adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
31 Ocak 2017’de tutuklanan ancak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararı üzerine tahliye edilen Ayhan Bilgen, 2 Ekim’de aynı dosyadan yeniden tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra Kars Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ayhan Bilgen’in yerine kayyum atanmıştı.