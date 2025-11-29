Papa 14. Leo İstanbul’daki ayini yönetti

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul’da düzenlediği ayinde, farklı inanç topluluklarına seslenerek birlik, karşılıklı saygı ve barışın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Volkswagen Arena’daki ayinde yaptığı konuşmada Papa 14. Leo, İstanbul’un simgesi olan Boğaz köprülerinden ilham alarak “bağları korumanın” önemine dikkat çekti.

Papa’dan birlik köprüleri vurgusu

Papa 14. Leo, Boğaziçi’ni birbirine bağlayan üç köprünün, kendisine “insanlık arasında da benzeri köprülerin kurulması gerektiğini” hatırlattığını söyledi. Birliğin, tıpkı bu köprüler gibi “özen ve bakım gerektiren” bir yapı olduğunu dile getiren Papa, değişen koşullara rağmen dayanıklı bağların korunması gerektiğini vurguladı.

Önyargıların kaldırılması çağrısı

Ruhani lider, farklı inanç grupları arasında güvenin güçlenmesi gerektiğini belirterek, “Bizi birleştiren değerleri takdir ederek, önyargı duvarlarını yıkmalı ve birbirimizi tanımayı teşvik etmeliyiz.” dedi. Papa 14. Leo, bu ortak çabanın tüm insanlığa umut vereceğini ifade etti.

İstanbul’daki temaslar sürüyor

Papa 14. Leo’nun Türkiye programı İstanbul’da yarın da devam edecek. Ruhani lider, Ermeni Apostolik Katedrali’ndeki dua ziyareti ile Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenecek ilahi ayine katılacak. Günün sonunda Hristiyan mezheplerinin ortak kutsama töreni gerçekleştirilecek.

Ziyaretin sonraki durağı: Beyrut

İstanbul programının tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo, temaslarına devam etmek üzere Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçecek.

