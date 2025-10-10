Katliama haksız tahrik indirimi

Haksız tahrik, istinafa gidiyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü’yü (37) sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle vurarak katleden Ali İhsan Kılıç, istinaf mahkemesinde yeniden yargılandı. Mahkeme, Kılıç’a “haksız tahrik indirimi” uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülen davada mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç’ı Yahya Köşek’e yönelik ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik ‘Kadını kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç’a ise, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik ‘Kadını kasten öldürmeye yardım’ suçundan ayrı ayrı 15’er yıl ve Filiz Topaloğlu’na yönelik ‘Silahlı kasten yaralama’ suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kılıç, Yahya Köşek’in öldürülmesine iştirak suçundan istenen cezadan ise beraat etti. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Şikayetçi-sanık Topaloğlu’nun ise beraatına hükmetti. Sanıklardan Mehmet Kılıç geçtiğimiz günlerde ölmüştü.