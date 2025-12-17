Trabzonspor’a kupada şok

Trabzonspor bunu beklemiyordu

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup karşılaşmaları başladı. Günün sürprizi A Grubu’nda kendi sahasında Alanyaspor’a 1-0 kaybeden Trabzonspor‘dan geldi.

Bordo-mavililer, 17. dakikada Güven Yalçın’ın golüne engel olamadı ve sahadan şok 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

C Grubu’nda ise Çaykur Rizespor, Gaziantep FK‘yı 5-2 mağlup etti.

Karadeniz temsilcisinin gollerinin, biri penaltıdan olmak üzere, dördünü Halil Dervişoğlu, diğerini ise Emrecan Bulut kaydetti.

Konuk kırmızı siyahlıların golleri ise Deian Sorescu ve Semih Güler’den geldi.