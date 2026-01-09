MagazinEn Son HaberlerTürkiye

Şeyma Subaşı pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sanal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sanal medya fenomeni Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı

Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı

Yurt dışında olduğu öğrenilen Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

ABD’den Türkiye’ye dönen Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İş insanı Acun Ilıcalı‘nın eski eşi olan Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Subaşı‘nın uyuşturucu testinde pozitif çıkan maddeler:

– Kokain

– Benzoilekgonin (Kokain metaboliti)

– Metilekgonin (Kokain metaboliti)

– Ketamin (İlaç etken maddesi)

