Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee’den nükleer enerji ve savunma işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni alanlarda genişleyeceğini duyurdu. Enerjiden savunmaya, bölgesel barış çabalarından ekonomik işbirliğine uzanan geniş kapsamlı görüşmede, özellikle nükleer güç santrali projesi ve savunma sanayisi ortaklıkları öne çıktı. Liderler, Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağların geleceğe taşınacağını vurgularken, küresel krizler konusunda da ortak tutum sergiledi.

Nükleer güç santrali için temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin enerji alanında attığı adımların devam ettiğini belirtti ve “Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Savunma sanayisinde ortak adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisine ilişkin işbirliğine de dikkat çekerek, “Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayisine yönelik adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk.” sözleriyle sürecin önemine değindi.

Gazze ve iki devletli çözüm vurgusu

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinde Erdoğan, Gazze için ortak tutumu şu sözlerle ifade etti:

“Gazze’deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.”

Ukrayna savaşına diplomatik çözüm desteği

Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış girişimlerine destek vermeye devam edeceğini belirterek, “Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı coğrafyalarda işbirliği potansiyeline de değinerek, “Güney Kore ile Suriye, Gazze, Ukrayna’nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lee Jae Myung: Kardeşliğimiz daha da güçlenecek

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, açıklamalarında iki ülke arasındaki yakın bağları şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye ile kanla kurulan kardeşliğimizin ve stratejik ortaklığımızın daha da güçleneceğini ve yeni nesillere aktarılacağını teyit ettik.”

Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gördüğünü belirten Lee, ekonomik kapasitelerin de genişlediğini ifade ederek, “Özellikle Avrupa ile Asya’nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarına açılmasında güçlü bir konuma gelmiştir.” dedi.

Savunma sanayisine yönelik beklentilerini dile getiren Lee, “Altay ana muharebe tankı projesinde olduğu gibi başarılı işbirliği örneklerinin çoğalmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve enerji alanlarındaki ortak planlara da değinen Lee, “Yenilenebilir enerji ve yapay zeka dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız.” dedi.

Orta Doğu barışı konusunda Türkiye’nin rolüne dikkat çeken Lee, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin Orta Doğu’da barışı teşvik çabalarını, Sayın Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çabalarını büyük takdirle karşılıyoruz.”

