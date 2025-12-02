Çaykur Rizespor’da Recep Uçar dönemi

Çaykur Rizespor, Kayserispor’a kaybetmişti

Kayserispor yenilgisinin ardından İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır.

Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu’nda izleyecektir.

İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde daha önce Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor’u çalıştıran Uçar, Beşiktaş’ta ise yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.