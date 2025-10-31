Otel yangınında tarihi karar

Otel yangınında 34 çocuk yaşamını yitirmişti

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı. Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı: Sanıklar Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otel sahibinin damadı Emir Aras, 34 çocuğun ölümünden “ağırlaştırılmış müebbet”, 44 kişinin ölümünden ise “müebbet hapis cezası” aldı. Hiçbir sanık için indirim uygulanmadı. Tutuksuz yargılanan iki kişi de kararla birlikte tutuklandı. Karar açıklanırken salon alkışlarla yankılandı.

Kartalkaya Yangını Davasında Tarihi Karar!

— Otel sahibi Halit Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Otel sahibi Emine Ergül: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Otel sahibinin kızı Ceyda Hacıbekiroğlu: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Otel müdürü Zeki Yılmaz: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Gazelle otel müdürü Ahmet Demir: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Otel genel müdürü Emir Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Emir Aras’ın eşi Elif Aras: Ağırlaştırılmış müebbet.

— Bolu Belediyesi Başkan Yrd. Sedat Gülener: Ağırlaştırılmış müebbet.