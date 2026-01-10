GAİN Medya soruşturmasında çarpıcı ifadeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında GAİN Medya AŞ’ye yönelik önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan GAİN’in eski ortağı Berkin Kaya ile Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın savcılıkta verdikleri ifadelerde dikkat çeken savunmalar yaptı.

Üç suçtan tutuklama, kayyum kararı

Soruşturma kapsamında GAİN Medya AŞ hakkında, 7258 sayılı yasa, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapıldı. Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan tutuklanırken, sunucu Okan Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anahat Holding’e bağlı 7 şirkete kayyum atandı.

“Aylık gelirimi 500 bin TL olarak beyan ettim”

Berkin Kaya, savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi. 2010–2013 yılları arasında ön ödemeli kart ve internet hizmetleri alanında üç farklı şirkette ortaklık yaptığını anlatan Kaya, bu şirketlerden ayrıldıktan sonra farklı ticari faaliyetlere yöneldiğini belirtti.

Bilgisayardan yasa dışı bahis sitelerine giriş iddiası

Savcılığın, telefon ve bilgisayar incelemelerinde çok sayıda yasa dışı bahis sitesine giriş yapıldığı tespitini sorması üzerine Kaya, bu girişlerin “maç takip amacıyla” olduğunu savundu. Mailinde bulunan “Spor Bahisleri Sunumu” başlıklı PDF dosyasının ise diğer tutuklu şüpheli tarafından gönderildiğini, konunun “boylarını aştığını” düşündüğü için herhangi bir adım atmadıklarını söyledi.

Gizli tanık beyanını reddetti

Kaya’ya, gizli tanık “Gri” nin; kendisini yasa dışı bahis sitelerinin sahibi olmakla ve GAİN’i bu paralarla satın almakla suçlayan beyanı da soruldu. Kaya, bu iddiaları reddederek Papara hesap hareketlerinin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

“Nakit parayı bazen motosikletle getirdiler”

MASAK raporuna ilişkin savunmasında Kaya, kripto paralarını soğuk cüzdan üzerinden bozdurduğunu, işlemleri ICQ uygulaması üzerinden tanıştığı bir kişi aracılığıyla yaptığını anlattı.

Kaya, “Paralar bazen araçla, bazen motosikletle nakit olarak bana ulaştırıldı” dedi. Bozdurma işlemleri için yüzde 1,5–3 komisyon ödediğini de beyan etti.

GAİN’de ortaklık kısa sürdü

Berkin Kaya, GAİN Medya’ya Haziran 2024’te ortak olduğunu, yaklaşık 7–8 ay sonra hisselerini devrederek şirketten ayrıldığını söyledi. 2025 Şubat ayında satış sürecinin tamamlandığını belirtti.

2,9 milyar TL’lik para trafiği

Savcılık tespitlerine göre, GAİN Medya AŞ’ye kuruluşundan Ağustos 2025’e kadar 2 milyar 986 milyon TL para girişi oldu. Bunun 310 milyon TL’sinin Berkin Kaya adına nakit yatırıldığı, ayrıca havale, EFT ve 1 milyon dolarlık SWIFT işlemi yapıldığı belirlendi.

“Bu bir ticari başarısızlıktı”

Berkin Kaya, GAİN yatırımı için “ticari hata yaptım” savunmasını yaparak, para aklama iddiasını kabul etmedi. Şirketten çıkarken yaklaşık 225 milyon TL aldığını, yüzde 50 zarar ettiğini söyledi.

Selahattin Aydın: Şahsı değil platformu aldım

Selahattin Aydın ise GAİN’i yatırım amacıyla satın aldığını, satın alma öncesi ekspertiz raporlarını hazırlattığını ve banka dışı ödeme yapılmadığını savundu. Gizli tanık beyanına ilişkin olarak, “Ben kişinin GBT’sini değil, sattığı platformu aldım” dedi.

“20 yıllık birikimimle finanse ettim”

Aydın, Anahat Holding’in hesaplarına giren paraların kişisel birikimleri olduğunu, şirketin finansmanını dışarıdan kimse olmadan sağladığını belirtti. GAİN’de nihai kararların kendisine ait olduğunu vurguladı.

