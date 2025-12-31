En Son Haberler

Yusuf Güney’in test sonucu açıklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda, Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde kullanımına dair bulgular yer aldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu soruşturma dosyasına girdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Güney’den alınan biyolojik örneklerin incelendiği belirtildi.

Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu bulgusu

Hazırlanan teknik rapora göre, Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve bu maddelerin metabolitlerine rastlandı. İncelemede, “kokain” ile bu maddenin vücutta parçalanması sonucu oluşan “benzoilekgonin” maddesinin tespit edildiği kaydedildi.

22 Aralık’ta ifade vermişti

Yusuf Güney, 22 Aralık tarihinde İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade vermişti. İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Güney’den kan ve saç örnekleri alınmıştı. Soruşturma kapsamında dosyaya giren raporun ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

