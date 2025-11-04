Gündem

Ekrem İmamoğlu’nin babası ve oğluna yurt dışı yasağı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki şüpheliler hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi maddeler bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğluna yasak

selim imamoglu

Soruşturma dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında, üzerlerine atılı “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla ilgili deliller doğrultusunda savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat gönderildi.

Sulh ceza hâkimliği, iki isim hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İfadeler yarın alınacak

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun, soruşturma kapsamında yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecekleri öğrenildi.

