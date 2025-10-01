Güllü olayında gözaltılar başladı

Güllü’nün ölümü ile ilgili cinayet iddiası

26 Eylül’de ölümüyle tüm Türkiye’yi şoke eden şarkıcı Güllü ile ilgili ciddi gelişmeler yaşanıyor. Bursa’ya gönderilen ses ve görüntülerin çözülmesi beklenirken Güllü’nün sahne aldığı kulübün patronu Ferdi Aydın, dün Yalova-Çınarcık’a giderek ifade vermişti. Güllü’nün okul arkadaşı olan Pınar BK adlı YouTube programcısı, polisin harekete geçtiğini açıkladı. İddiaya göre, Çınarcık polisi, daha önce evden çıkmalarına izin vermediği Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ve oğlu Tuğberk Yağız Gülter’i gözaltına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada olayda gizli tanığın ifadesinde, Güllü‘yü menajeri olan Çiğdem Emir’in camdan attığını öne sürdüğü bildirildi. Bir diğer iddia ise Tuyan Ülkem’in camın önüne çağırdığı Güllü’yü o an yanında bulunan kızının arkadaşı Sultan’ın ittiği yönünde. Olayın, cinayet büroya devredildiği ve zanlıların TCK 82/4 Bendine Göre : Birden Fazla Kişi İle Canavarca Hisle Üst Soya Karşı Cinayet’ten yargılanacağı da sızan bilgiler arasında.