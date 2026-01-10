İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında bugün İstanbul genelinde 6 işletmeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda madde ele geçirilirken, aralarında oyuncu Can Yaman’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

6 işletmeye eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 işletmede arama yapıldı. Bu işletmelerden birinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen çok sayıda likit madde, kullanım sonrası kaldığı belirtilen maddeler, kokain, esrar, haplar, hassas terazi ve mermiler ele geçirildi.

7 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlamalarıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper’in de bulunduğu öğrenildi.

Can Yaman serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında test veren ve savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan oyuncu Can Yaman, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

