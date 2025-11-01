Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex üzerinden on binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakkında 11 bin yılı aşkın hapis cezası talep edilen Faruk Fatih Özer, sabah saatlerinde kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulundu. Cezaevi görevlilerinin sabah kontrolü sırasında banyoda asılı halde bulunan Özer, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Faruk Fatih Özer için intihar şüphesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı. İlk incelemelerde intihar ihtimali üzerinde durulurken, Özer’in tek kişilik hücresinde kaldığı, olayın sabah vardiyasındaki kontrol sırasında fark edildiği öğrenildi.

Yurt dışına kaçmıştı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Özer, 2021 yılında sistemin “bakım” gerekçesiyle kapatılmasının ardından yurt dışına kaçmış, binlerce yatırımcı dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Arnavutluk’ta 30 Ağustos 2022’de yakalanan Özer, uzun süren iade sürecinin ardından 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirildi ve 23 Nisan’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tarihi dolandırıcılık davası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Thodex’in 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, ancak hileli işlemlerle yatırımcıların yüz milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre Özer’in kontrolündeki hesaplardan 253 milyon lirayı aşkın kripto varlığın yurt dışına transfer edildiği tespit edilmişti.

Savcılık, Özer hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti.

Rekor hapis cezası almıştı

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te görülen davada Faruk Fatih Özer ve kardeşleri Güven Özer ile Serap Özer’e, “örgüt kurma, yönetme, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 190 yıl 6’şar ay hapis cezası vermişti.

Ayrıca bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan da 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon lira adli para cezası hükmü uygulanmış, böylece Özer kardeşler toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Thodex vurgunu nasıl başladı?

Faruk Fatih Özer tarafından 2017’de “Koineks” adıyla kurulan şirket, kısa sürede Türkiye’nin dördüncü büyük kripto para borsası haline geldi. 2020’de “Thodex” adını alarak uluslararası pazara açılan borsa, 2021 yılında sistemini “bakım çalışması” gerekçesiyle kapattıktan iki gün sonra erişime tamamen kapanmış, Özer’in yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.

Yaşananların ardından on binlerce yatırımcı mağdur olmuş, Türkiye’de kripto düzenlemelerinin sıkılaştırılmasına giden sürecin fitili ateşlenmişti.

