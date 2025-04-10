102 öğrenciye tahliye kararı

İstanbul’da İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu için yapılan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 102 öğrenci hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar sonrası öğrencilerin bulundukları cezaevlerinden serbest bırakılması bekleniyor.

NTV’de yer alan habere göre, bu gelişmeyle birlikte son 24 saat içinde toplam 127 göstericinin tahliyesi gerçekleşmiş oldu. Dün akşam saatlerinde 25 kişi hakkında daha tahliye kararı alınmıştı.

Berkay Gezgin de serbest bırakıldı

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Berkay Gezgin de tahliye edilenler arasında yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu için kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sözüyle hafızalara kazınan Gezgin, hafta sonu yapılan CHP kurultayında Parti Meclisi’ne seçilmişti.

22 yaşındaki Berkay Gezgin’in tutukluluğu kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

829 şüpheli, 20 ayrı dosya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, salı günü yaptığı açıklamada, eylemlere ilişkin toplamda 20 ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Bu kapsamda 829 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

Tutuklananların çoğunluğunun “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı belirtildi.