Son Dakika: İYİ Parti Binasına Silahlı Saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın paylaştığı fotoğrafta bir kurşunun cama isabet ettiği görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajını iletti. Kaftancıoğlu, Twitter’dan yayınladığı mesajda, “İyiliğin karşısında kurşunlarınızın bile etkisi olmaz, olmayacaktır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de saldırı haberini aldıktan sonra il binasına hareket ettiği öğrenildi.

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