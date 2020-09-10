CHP Sözcüsü Öztrak Koronavirüse Yakalandı

Bir dakikadan az

8 Bir dakikadan az

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Öztrak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek birkaç hafta evde olacağını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Faik Öztrak koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.”