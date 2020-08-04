Son Dakika: Malatya Pütürge’de Deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Malatya’da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyünde saat 12.37’de yerin 5 kilometre derinliğinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı ilk açıklamada “Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.