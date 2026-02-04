Epstein belgeleri geri çekildi: Mağdurların kimlikleri ifşa edildi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımladığı binlerce belgeyi, mağdurların kimliklerinin ifşa edildiği gerekçesiyle internet sitesinden kaldırdı. Mağdur avukatları, hatalı sansürlerin yaklaşık 100 hayatta kalan kişinin hayatını altüst ettiğini belirtirken, yaşananları “travmatik ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Epstein mağdurları: Yeniden travmatize edildik

Cuma günü kamuoyuna açılan belgelerde, bazı e-posta adresleri, açık isimler ve kimliği tespit edilebilir çıplak fotoğrafların yer alması mağdurların sert tepkisine yol açtı. Hayatta kalanlar tarafından yapılan ortak açıklamada, ifşanın “utanç verici” olduğu belirtilerek, mağdurların “isimleriyle teşhir edilmemesi, sorgulanmaması ve yeniden travmatize edilmemesi gerektiği” vurgulandı.

Belgeler yayından kaldırıldı

ABD Adalet Bakanlığı, yaşananların “teknik ya da insani hata” kaynaklı olduğunu savundu. Federal bir yargıca sunulan dilekçede, mağdurların ya da avukatlarının kaldırılmasını talep ettiği tüm belgelerin ek sansür için yayından çıkarıldığı bildirildi. Bakanlık ayrıca, yeni taleplerin incelendiğini ve ek redaksiyon gerektiren belgelerin de tespit edildiğini açıkladı.

Avukatlardan acil müdahale çağrısı

Mağdurları temsil eden avukatlar Brittany Henderson ve Brad Edwards, New York’taki federal mahkemeye başvurarak, dosyaların yayımlandığı internet sitesinin tamamen kapatılmasını talep etti. Avukatlar, yaşananları “ABD tarihinde mağdur mahremiyetinin tek günde yapılan en ağır ihlali” olarak tanımladı.

Belgelerin yayımlanmasının bazı mağdurlar için “hayati risk” oluşturduğunu belirten başvuruda, banka bilgileri ifşa edilen ve ölüm tehditleri alan mağdurların bulunduğu da aktarıldı.

“Yeni bilgiler gölgede kaldı”

Epstein davasından sağ kurtulan Annie Farmer, yaşananların kamuoyuna yansıyan yeni bilgileri bile gölgede bıraktığını belirterek, “Adalet Bakanlığı’nın yaptığı zarar o kadar büyük ki, ortaya çıkan yeni detaylara odaklanmak bile zor” dedi.

Bir diğer mağdur Lisa Phillips ise, bakanlığın hem belgeleri eksik yayımladığını hem de son tarihi kaçırdığını, buna rağmen mağdurların isimlerini açığa çıkardığını söyledi.

Milyonlarca belge, ağır sansür tartışması

Kongre’nin zorunlu kıldığı düzenleme kapsamında şimdiye kadar milyonlarca Epstein belgesi yayımlandı. Son pakette yaklaşık 3 milyon sayfa belge, 180 bin görüntü ve 2 bin video yer aldı. Ancak mağdurların kimliklerinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği eleştirileri krizi derinleştirdi.

Epstein davası nedir?

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki cezaevinde ölü bulundu. Ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

