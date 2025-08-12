Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni dalga

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarıyla 17 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile iki kuyumcu işletmesine kayyım atanması talep edildi.

Antalya’da ihale sonrası 195 milyon liralık rüşvet iddiası

TRT Haber’de yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin hak ediş ödemelerini almak için Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürüldü. Paraların bir kısmının Finike’deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir bölümünün ise elden teslim edildiği tespit edildi.

Para altına çevrilerek saklanmış

Soruşturmada, rüşvet paralarının döviz bürosu aracılığıyla bağlantılı kuyumcular üzerinden altına çevrildiği ve kasalarda saklandığı belirlendi. Para transferlerinin döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterildiği, kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir kısmının lüks araç alımlarında kullanıldığı iddia edildi. Araçların farklı kişiler üzerine tescil edildiği ve ödemelerin ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı da dosyaya girdi.

Önceki gözaltılar ve tutuklamalar

Soruşturma sürecinde 5 Temmuz’da Başkan Muhittin Böcek ile eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, Böcek tutuklanırken Z.K. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Böcek’i görevden uzaklaştırmıştı.

Devam eden süreçte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda görevli Tuncay Kaya “irtikap” suçlamasıyla tutuklanmış, Bilgi İşlem biriminden Halil K. adli kontrol ve ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı.

Yurt dışından dönüşte gözaltı

Böcek’in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz’da “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerini aklama” iddiasıyla havalimanında gözaltına alınmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün yakalanmıştı. Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.