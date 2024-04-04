Maldivler Yıldızlar Denizi: Ne zaman görülür, fotoğrafı nasıl çekilir?

Hint Okyanusu’nun ışıltılı geniş bir alanı karanlıkta sanki yıldızlar gökten düştükten sonra suyun altına batmış gibi görüntüler sunuyor. İşte Maldivler yıldızlar denizi;

Yaygın olarak “Maldivler Yıldızlar Denizi” olarak bilinen bu inanılmaz manzara, Maldivler’deki en yüksek puan alan cazibe merkezlerinden biri.

Maldivler yıldızlar denizinin çarpıcı fotoğrafları internette hızla yayılıyor ve maceracı gezginlere onu bulma konusunda ilham veriyor.

Maldivler yıldızlar denizi nedir?

Çok az kişi Maldivler’in Yıldızlar Denizi’nin tam olarak nerede bulunabileceğini biliyor.

Bunun nedeni, Yıldızlar Denizi’nin gerçekte var olmamasıdır.

Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Maldivler’in gizemli Yıldızlar Denizi coğrafi bir konum olarak mevcut değildir.

Bunun basit nedeni, bu sihirli görünümlü ışıkların okyanusun etrafında dolaşan biyolüminesans plankton olmasıdır.

Sekiz yıldır Maldivler’de çalışan deniz biyoloğu ve yaban hayatı sunucusu Lauren Arthur BBC’ye yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

“İnsanlar Maldivler Yıldızlar Denizi’ni görmek istediklerini söylediklerinde aslında kimyasal bir reaksiyon görmeyi istiyorlar; bu biyolüminesans planktondur. Biyolüminesans ışığın üretildiği kimyasal bir reaksiyon. Plankton ise hareketlerini kontrol edemeyen mikroskobik organizmalar için kullanılan ortak bir terim. Sadece akıntılar içinde yüzüyorlar. Planktonların tümü ışık yayma yeteneğine sahip değil yalnızca belirli türler bunu yapabilir. Ancak o zaman bile her zaman ışık yaymazlar, yalnızca rahatsız edildiklerinde. Biyolüminesans planktonu bulabileceğiniz belirli bir yer yok. Maldivler’in herhangi bir yerinde, hatta plankton olan dünyanın herhangi bir yerinde, hatta Birleşik Krallık’ta bile bulunabilir.”

Bu, Maldivler’in ünlü Yıldız Denizi olmasa da, yıldız denizine benzeyen bir şeyi hala görebileceğiniz anlamına gelir; ancak buna tanık olmak büyük ölçüde şansa bağlı.

Maldivler Yıldızlar Denizi ne zaman nasıl görülebilir

Nisan ayından ekim ayına kadar Güneybatı Musonu sırasında

Yerel bir operatörle gece şnorkelli yüzme gezisi yapın

Sahilde ışık kirliliğinin minimum düzeyde olduğu bir ada seçin

Arthur, daha önce Kuzey Male Mercan Adası’ndaki Olhahali, Kurumba ve Hulhumale de dahil olmak üzere Maldivler çevresindeki birçok adada çok sayıda biyolüminesan planktonla karşılaşılabileceğini söylüyor.

Arthur, zaman darlığında Maldivler turu ile ülkeyi ziyaret eden bir gezginin, yıldızlar denizini görme şansını artırmak için neler yapılabileceği sorulduğunda şunları söylüyor;

“Akıntılar planktonları güneybatıdan ülkenin kuzeydoğusuna doğru sürükler. En büyük miktarda planktonun bulunduğu Güneybatı Muson döneminde (Nisan ayında başlayıp Ekim ayına kadar devam eden) ziyareti tavsiye edebilirim. Planktonları su altında görme ihtimali karadan daha yüksektir. Sahilde güzel bir kadeh şampanya ile otururken şanslıysanız bunu görebilirsiniz, ancak şans anahtar kelimedir. Bunu görmenin en iyi yolu, plankton yoğun olduğunda suya girmek ve gece şnorkelle yüzmek. Bu, yapabileceğiniz en heyecan verici şeylerden biri. Ortam ışığının çok az olduğu yeni Ay sırasında biyolüminesans planktonları birçok kez gözlemlendi. Öncelikle grubunuzu suyun içinde toplayın, sonra su geçirmez fenerlerinizi kapatın. Onları kapattığınız anda çok ürkütücü oluyor ama kollarınızı ve bacaklarınızı deli gibi hareket ettirmeye başlayın. Bu hareketlerle ışık yayan planktonu rahatsız edersiniz. Onları rahatsız ettiğiniz anda, yıldızların arasında süzülüyorsunuz.”

Maldivler yıldızlar denizi fotoğrafı çekmek için ipuçları;

Biyolüminesans planktonun fotoğrafını çekmek için mutlaka tripod kullanın. Kameranızı uzun pozlamaya ayarlayın. ISO değerini 3200’e, diyaframı 2.8’e, enstantaneyi ise 1.3 saniyeye ayarlayın.

Sabit geniş açılı bir lens ile manzaranız daha güzel olacaktır.

Bu tür turizme yalnızca Maldivler’de, ada topluluklarındaki misafirhanelerin yasallaştırıldığı 2009 yılından bu yana izin veriliyor. Daha önce gezginler yalnızca otel markaları tarafından işletilen özel tatil adalarında kalabiliyordu ve yerel halktan tamamen ayrı tutuluyordu.

Planktonların sıkça görülebildiği Vaadhoo gibi, Maldivler’deki 188 yerleşim adasının çoğu küçüktür ve plajlarda ışık kirliliği minimum düzeydedir.

Bunun nedeni, sahil şeridine yapay ışık saçan plaj villaları ve su üstü restoranlara yönelik yabancı iştahını karşılayan çoğu tatil adasının aksine, Maldivlilerin normalde kıyıda inşaat yapmamasıdır.

Ada köylerinin sahillerindeki karanlık, biyolojik olarak ışıldayan planktonların bulunmasını kolaylaştırabilir.

Ve Maldivler çevresindeki Vaavu Atolü’ndeki Fulidhoo veya Güney Ari Mercan Adası’ndaki Dhangethi ve Dhigurah gibi daha az nüfuslu yerleşim adaları en karanlık kumsallara sahip.

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