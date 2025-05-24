İnan Kıraç’ın hastaneden “kaçırıldığı” iddiası sonrası 3 gözaltı

Türkiye’nin en tanınmış iş insanları arasında yer alan 88 yaşındaki İnan Kıraç’ın hastaneden kaçırıldığı iddiaları, miras tartışmalarının gölgesinde yeni bir kriz yarattı. İnan Kıraç’ın hastaneden vasilerin bilgisi dışında ayrılması sonrası olay büyürken, şüpheliler gözaltına alındı.

İnan Kıraç’ın hastaneden çıkış olayı

Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, “Vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır” denildi.

Hürriyet’te yer alan habere İnan Kıraç, Vaniköy’deki evinde bulundu. Hastaneden çıkışına yardım ettiği belirtilen şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ. gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

Aile içi miras kavgası

İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç’ın vefatının ardından başlayan miras tartışmaları, baba-kız arasında ipleri koparmıştı. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’a karşı dava açtıktan sonra, İpek Kıraç da babasına dava açarak karşı hamle yaptı. Baba Kıraç, daha sonra kızı İpek’i evlatlıktan reddederek tüm mal varlığını kuracağı vakıf aracılığıyla eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Sürpriz evlilik ve hukuk mücadelesi

Tartışmaların üzerine İnan Kıraç, 20 Aralık 2024’te 77 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu evlilik sonrası İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek ‘evliliğin iptali’ ve vasi atanması talepli davalar açtı. Adli Tıp raporu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını belirtti ve mahkeme, Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’i vasi olarak atadı.

Hastaneden ayrılış ve gözaltılar

Hastane çıkışı sırasında vasilerinin bilgisi dışında hareket eden İnan Kıraç’ın hastaneden ayrılış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aracı sürdüğü iddia edilen şoför Barış C. ile Ali Ş. ve Kamil İ. gözaltına alındı. Olayın ardından avukat Atakan Yılmaz, Kıraç’ın can güvenliğinden endişe ettiklerini ve polis koruması talep ettiklerini belirtti.

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