Metro İstanbul’da valiz düzenlemesi

Metro İstanbul’dan valize, kilo ve boyut sınırlaması

Metro İstanbul, metrolarda valizle seyahat edenler için yeni kuralları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; 30 kilogramdan ağır, 120×60×50 santimetreden büyük boyutlardaki valizlerin artık istasyon ve araçlara alınmayacağı duyurulurken kamping tipi çantaların da valiz sayıldığı dile getirildi. Seyahat eden vatandaşların yanlarında en fazla bir büyük boy ile bir kabin boy valiz ya da bir küçük-orta boy sırt çantası taşıyabileceği belirtildi.

Birden fazla valize ekstra ücret!

Birden fazla valiz ile yolculuk yapmak isteyen yolcuların ise ilave bir yolculuk ücreti ödeyeceği de duyuruldu. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.” denildi.