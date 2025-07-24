Çeşme’de alarma geçildi: Sular bu saatlerde kesilecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de su kaynaklarının kritik seviyeye inmesi üzerine zorunlu su kesintisi kararı aldı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, artan nüfus, azalan yağışlar ve kuraklığın etkisiyle su kaynaklarının alarm verdiği belirtildi. Bu kapsamda 25 Temmuz 2025 Cuma gecesinden itibaren, her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında ilçenin tamamında su kesintisi uygulanacak. Kesintinin, kaynakların korunması ve altyapının dengelenmesi amacıyla periyodik olarak süreceği vurgulandı.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk yüzde 5’in altına düştü

İZSU’nun verdiği bilgilere göre ilçenin ana içme suyu kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Barajdaki doluluk oranı yüzde 5’in altına gerilerken, yaz aylarında nüfusun katlanarak artmasıyla birlikte su tüketimi de en yüksek düzeylere ulaştı.

“Su artık daha kıymetli” uyarısı

İZSU yetkilileri, su kesintilerinin geçici bir tedbir olduğunu ancak mevcut şartlarda kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Su artık daha kıymetli. Çeşme’de yaşayan tüm vatandaşlarımızdan bu geçici sürece destek vermelerini ve günlük yaşamlarında tasarruflu kullanım alışkanlıklarını benimsemelerini önemle rica ediyoruz. Suyumuzu birlikte koruyacağız” ifadelerine yer verildi.

Çeşme’de kesintiler ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Kesinti uygulaması ilk olarak 25 Temmuz Cuma günü saat 23.00’te başlayacak ve 26 Temmuz Cumartesi sabahı saat 06.00’ya kadar sürecek. Bu kesintiler, her gün aynı saat diliminde periyodik olarak uygulanacak. Yetkililer, sürecin belirsizliğine dikkat çekerek, vatandaşların kişisel önlem alması gerektiğini vurguluyor.

