İzmir’de eğitim uçağı düştü: Pilot adayı hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen uçak kazası, havacılık camiasını yasa boğdu. Selçuk Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için havalanan Türk Hava Kurumu’na ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kırbaş Mahallesi’nde mısır tarlasına düştü. Enkazdan çıkarılan 31 yaşındaki pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, saat 08.39’da Selçuk Havalimanı’ndan havalanan eğitim uçağının 08.50 sıralarında irtifa kaybederek Torbalı’ya bağlı Kırbaş Mahallesi’ndeki mısır tarlasına düşmesiyle gerçekleşti. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın dik şekilde tarlaya çakıldığı, düşüş sırasında bir alanı biçerek mısırları kopardığı görüldü.

Pilot adayı yaşamını yitirdi

Kazada yalnız uçtuğu öğrenilen pilot adayı Berfu Hatipoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hatipoğlu’nun cenazesi, savcı eşliğinde yapılan incelemelerin ardından uçak enkazından çıkarılarak cenaze aracına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın nedenine ilişkin uzman ekipler bölgede inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, uçağın irtifa kaybı sonrası dik bir şekilde tarlaya çakıldığı değerlendiriliyor. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

