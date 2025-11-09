DünyaGündemSpor

Lando Norris adım adım şampiyonluğa



Formula 1 Brezilya Grand Prix’sinde Lando Norris birinci olarak sezonun bitimine iki yarış kala mutlu sona yakın

Lando Norris, Verstappen’in serisini bitirecek

Formula 1 Brezilya Grand Prix’sinde Lando Norris şampiyonluğa iyice yaklaştı. Genel klasman lideri McLaren sürücüsü Lando Norris yarışı kazanırken Mercedes’ten Kimi Antonelli ikinci sırayı aldı. Son 4 sezonun dünya şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncülüğü elde etti. Böylece sezonun bitimine iki yarış kala pilotlar genel klasmanında Lando Norris 390, takım arkadaşı olan McLaren sürücüsü Oscar Piastri 366, Max Verstappen ise 341 puanla ilk 3 sırada yer aldı. Formula 1’de 22 Kasım’da Las Vegas ve 30 Kasım’da Katar Grand Prix’si ile sezon sona erecek.

 

