Fikret Orman: Hasan Arat’a siper olurum

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Bankalar Birliği anlaşmasına vurgun yaparken, bir gün önce Emre Kocadağ‘ın yaptığı açıklamada ki ‘Borcu indirdik’ sözlerine tepki gösterdi.

Fikret Orman’ın Hasan Arat’a destek verdiği Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ yönetimini eleştirdiği o açıklamalar…

“DİREKT AKLA BEN GELİYORUM”

“Beşiktaş kötüye gidince direkt akla ben geliyorum. Ben Beşiktaş kaybedince çok mutsuz oluyorum. Diğer mutsuzluğum da benim ismim ortaya çıkınca troller tarafından bir karalama kampanyası başlıyor. Benim dönemimde yaptıklarım çok küçümsendi. Takım kurmayı manavdan alışveriş sanıyorlar.”

“Beşiktaş, Sergen Yalçın’la şampiyon olduğu sezondan sonra lige erken havlu atma trendine girdik. Buradan çıkmak için belli bir futbol stratejisi lazım. Bunu yapmadığınız sürece şansla gelen, şanssızlıkla gider.”

“Transfer üzerine kurulan düzenin Beşiktaş’a çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Daha iyi bir planlamayla doğru yapının kurulabileceğini düşünüyorum. Yönetim de benim gibi kumpaslar ve operasyonlara uğramazsa bunu yapabilir tabii.

“BAŞKANA GÜVENİN”

“10 puan geriye düştük evet ama 2004 yılında devre arasına 11 puan farkla girip şampiyonluğu vermiştik. Futbolda bunlar var. Öldük, bittik gibi bir durum olduğuna inanmıyorum. Camia bütünlüğü, başkana ve yönetime olan güven çok önemli. Bunu hep beraber sağlayacağız. Lige havlu attığımız yok. Kimse öyle beklenti içine girmesin. Beşiktaş buradan çıkar. Göztepe maçımız var, sonra Hatay’a gideceğiz ardından Fenerbahçe bize geliyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi yenebilecek bir takım.”

“BEŞİKTAŞ LYON’U LYON’DA YENDİ”

“Beşiktaş adına ortada kaybedilmiş bir şey yok. Beşiktaş Lyon’u, Lyon’da yendi. Burada Malmö’yü yendik. Camia olarak birlik olmak önemli. İklimler gibi; bazen karlar yağmurlar yağar ama güneş hep doğar.”

“Beşiktaş’ta başkanlık yapmış kişiler pozisyon kovalamazlar, yönetimin yanında olurlar”

Fikret Orman: 1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken.

“1 yıllık süre Hasan Arat dönemini yorumlamak için erken. Önemli olan şampiyonluktur. Yeni yönetim büyük taahhütlerle geldi. Ben yapacaklarına inanıyorum. Biz onların arkasındayız. Hasan Arat başkanımız şu anda Eğer kılına bir şey değişsin üzülürüm. Yani ben önüne siper olurum.

“EMDİĞİM SÜT BURNUMDAN GELDİ”

“Ben Tüpraş Stadyumu’nu yapana kadar anam ağladı. Emdiğim süt burnumdan geldi. Stat yapmak zor bir şey. 3 sene biz statsız oynadık.”

“BEŞİKTAŞ’I SOSYAL MEDYA YÖNETEMEZ”

“Beşiktaş’ı sosyal medya yönetemez. Beşiktaş’ı seçilmiş yönetim kurulu yönetir. Bırakın algı yönetmeyi, kulübü yönetin. Sizi kulübü yönetmeniz için seçiyorlar.”

“NEREDE BENİM DAİRELERİM? SATTILAR YEDİLER”

Tivibu Spor’a konuşan Fikret Orman, “Eski yöneticinin biri çıkmış ‘Borcu şu kadardan aldık, buraya indirdik’ demiş. Onların bir şey indirdiği yok. Ben Bankalar Birliği anlaşmasıyla borcu TL’ye çevirdim. Pandemi sürecinde de döviz artınca Beşiktaş’ın borcu döviz bazında aşağı inmiş oldu. Ben Beşiktaş’a 11 tane daire aldım. Nerede benim dairelerim? Ne yaptılar bunun parasını. Sattılar yediler.”

‘STAT GELİRİ 8 YILDA 450 MİLYON DOLAR’

“Ben Tüpraş Stadyumu’nu yapana kadar anam ağladı. Emdiğim süt burnumdan geldi. Stat yapmak zor bir şey. 3 sene biz statsız oynadık. Ben hiçbir taahhütle gelmedim. Kimseye bir şey vadedecek durum yoktu. Beşiktaş kayyuma gider bir pozisyondaydı. Beşiktaş 8 senedir yeni stadyumda oynuyor. 400-450 milyon dolara yakın gelir elde edildi oradan. Onları ben yaptım” dedi.

Fikret Orman: Hasan Arat’tan önceki yönetim Beşiktaş’ın paralarını çarçur etti.

“BEŞİKTAŞLILAR, YALANLARINI GÖRDÜ”

“Hasan Arat’tan önceki yönetim hiçbir şey yapmadı. Beşiktaş’ın paralarını çarçur ettiler. Beşiktaşlılar gördüler zaten onların yalanlarını.”

TALISCA’NIN BONSERVİSİNİ ALACAKTIM

Öte yandan Fenerbahçe’nin gündemindeki eski oyuncuları Anderson Talisca’ya değinen Fikret Orman, “Adriano futbolu bırakmamış olsa, ‘Adriano geri gelsin’ diye konuşacağız. Beşiktaş bir önüne baksın. Talisca hakikaten müthiş bir yetenekti ama gelmeyecek mi başka kaliteli oyuncular bir daha?

Fenerbahçe’ye giderse Beşiktaşlıların çok üzüleceğini düşünüyorum. Yine de dünyada o ayarda başka oyuncu mu kalmadı? Talisca’nın bonservisini neredeyse alıyordum. Talisca parayı çok seviyor.

O yetenekle gittiği lokasyonlara bakarsanız anlıyorsunuz zaten. Bizim gibi duygusal bir ilişkisi yok, parayla onun işi” iddiasında bulundu.”Ben Talisca’nın bonservisini alacaktım ama Talisca parayı çok seviyor. Adam 8-9 M€ maaş alacağı yerlere gitti. Hep parayı düşünüyor. Beşiktaş’a gelecekse kararını yine mali durumlar belirleyecektir.”

“İLK DEFA MI AKLA GELİYOR ZANNEDİYORSUNUZ?”

“Kara Duvar falan yapması çok zor şeyler. Kapasite artacakmış, bizim aklımıza gelmedi, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aklına gelmedi, ilk defa mı akla geliyor zannediyorsunuz? O zaman da izin vermediler. Kafanıza göre ben yapayım deyince olmuyor.”

“BEŞİKTAŞ’A KIRGINLIĞIM DEVAM EDİYOR”

“Ben bu davalar bitene kadar Beşiktaş’ın hiçbir şeyine katılmayacağım. Beşiktaş Kulübü beni dava etti. Maçlarına da gitmiyorum. Onlar bittikten sonra gideceğim. Beşiktaş’a kırgınlığım devam ediyor.”

Fikret Orman: “Hasan Arat 1,5 seneliğine gelmiş değil”

“Beşiktaş’ın bir başkanı var. Bu başkan 1.5 seneliğine gelmiş bir başkan değil. Başkanın projeleri var. Zamana ihtiyacı var. Ayıptır! Bana yapılan haksızlığı Hasan Arat’a yapmayın.”

“Trolü olan, yaptıran şerefsizdir. Ben mi yanlış hatırlıyorum; Leipzig maçında Werner’in kulaklarının rahatsızlanması başka bir stadyumda mı oynandı? Bayern ile oynadığımızda, Müller başka bir stadyumda mı şapka çıkarttı.Dünyanın en güzel stadyumunu yaptık, hep bir dedikodu geçiyor. Birisi yapsın ya! Bırakın benim yaptıklarımı bırakın, siz bir çivi çakın! Daha iyisini yapın!” Algı yönetmek Beşiktaş’ı yönetmek değildir. Beşiktaş’ı sosyal medya yönetemez!”

“HASAN ARAT’IN ACİL YAPMASI LAZIM”

“Şu anda bir başkan var. Bana yapılan haksızlığı ona yapmayın. İkincisi Beşiktaş’a gelmem için bir sebep olması lazım. Sebep olursa gelirim. Ben kimsenin kuyusunu kazmam. Hasan Arat’ın hemen, bu hafta seçimde aday olacağını açıklaması lazım. Bunun olmaması Beşiktaş’ı kaosa sokar, geç açıklanması da kaosa sokar. Beşiktaş’ın menfaati için Hasan başkanın bunu acilen yapması lazım.

Hasan Arat başkanlığı Hüseyin Yücel’e bırakacak, devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz. 2 sene Beşiktaş başkanlığı için çalışan adam, 1 senede havlu mu atar?”

Fikret Orman: Hasan Arat 20 gün önce ateş gibiydi

“Eğer Hasan Arat ‘havlu atıyorum’ derse o başka bir şey… Sağlığıyla alakalı bazı şeyler konuşuyorlar. Tahmin etmiyorum. 20 gün evvelki Mali Kongre’de gayet sağlıklıydı, ateş gibiydi yani.”

“Al Musrati ve Ernest Muçi’ye o paraları ben vermiş olsaydım beni stadyuma asarlardı.”

Fikret Orman, Hasan Arat yönetiminin geçen sezon toplam 21 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı iki transfer hakkında da konuşurken, “Al Musrati ve Ernest Muçi’ye o paraları ben vermiş olsaydım beni stadyuma asarlardı” dedi.

Kendisini eleştirenlere de seslenen Fikret Orman, “Beni geçmek istiyorsanız daha iyisini yapın. Yeni Talisca bulun. İstikrarlı kadro yapın, şampiyon olun. Benimle alakalı konuşacak adamın 1 tane icraatı olur” dedi.

“Ben hocayı beğeniyorum. Hocanın kendi başına kadro yaparken sıkıntılar yaşadığını duyuyorum. Böyle bir şey varsa çok kötü. Hocayı gerçekten beğeniyorum, oynattığı oyunu da beğeniyorum. Eksiklikleri var. Kanatta Nkoudou gibi bir oyuncusu olsa çok rahatlardı.”

“ALİ KOÇ PARAYI ARTIRALIM DEDİ”

“Rahmi Koç, ‘Beşiktaş’a destek olmak istiyorum’ dedi. Beraber toplantı yaptık, Ali Koç da vardı. O zaman Fenerbahçe başkanı değildi. Forma sırtını Beko’ya verdik. Yıllık 3 milyon dolar değerinde bir anlaşmaydı. Ali Koç ‘Artıralım isterseniz, 3,5 milyon dolar’ yapalım dedi. ‘Olmaz, başkasına 3’e verirken Rahmi Bey’e 3,5 denmez’ dedim.”

“VURA VURA GİDECEKTİK”

“Beşiktaş’ın en zor günü Feda sezonuydu. Bizim kadromuza bakın. Galatasaray’da Sneijder’ler Drogba’lar vardı. Biz oradan geldik, geçtik. Bizi sonra ayağımızdan paçamızdan aldılar. Biz 3-4-5 şampiyonluk vura vura gidecektik.”

“ŞENOL GÜNEŞ’İN AKLI GİTTİ”

“Şenol Güneş’e Milli Takım teklifleri yapıldı. Hocanın aklı gitti. Şenol Hoca, 2 işe konsantre olabilecek birisi değildi. Oradan öyle operasyonlar başladı, maç maç ben söylerim size. Bülent Yıldırım’ın o Galatasaray maçında bize yaptıkları. En fazla yapabileceğim hakemliğini bitirtmekti.”

“BURAK’I NEGREDO’DAN ÖNCE ALACAKTIM”

“Ben Burak Yılmaz’ı 1 sezon önce almalıydım. Negredo’yu almadan Burak’ı almalıydım. Ben başkanlığı bitirene kadar her gün Burak’a küfür ettiler. Ben bıraktım, 1 kelime etmediler. ‘Burak kim tanımıyorum’ diyenler Burak’ı hoca yaptı. Mevzu Burak değildi mevzu bendim.”

“YÜZÜ GİBİ KALBİ DE KÖTÜYDÜ”

Fikret Orman Çarşı grubunun sosyal paylaşımınında kendisinin istenmediğin söylenmesi üzerine “Canları sağ olsun. Benim kaldıraç noktam Çarşı grubu falan olmadı. Onların isteyip, istememesinin benim için zerre kadar önemi yok. Çarşı dediğiniz 50-100 kişi ama Beşiktaş camiası 25 milyonluk bir camia.”

“Benim adaylık niyetim yok. Biz başkanımızın arkasındayız. Başkanın kuyusunu kim kazıyorsa şerefsizin önde gidenidir. Bana kim yaptıysa onlar da aynıdır. Bana kimse sahip çıkmadı, ben sahip çıkarım.

Bundan önceki yönetime yapmadım çünkü onlar kumpasçı. Onların yüzü gibi kalbi de kötüydü.””Bir önceki yönetim kumpasçıydı. Yüzü gibi kalbi de kötüydü.”

Fikret Orman “Beşiktaş’ın marka değerini yükseltin.”

“Beni eleştirenlere sesleniyorum; Beni geçmek istiyorsanız daha iyisini yapın. Yeni Talisca bulun. İstikrarlı kadro yapın.

Şampiyon olun. Beşiktaş’ın marka değerini yükseltin. Daha ucuza mı stat yapacaksınız? Yıkın! Yapın stadı! Benimle alakalı konuşacak adamın 1 tane icraat olur.

2 demiyorum. 1 tane diyorum. Ben Beşiktaş’ın stadını yaptım. Ben Beşiktaş’ı şampiyon yaptım. Ben Beşiktaş’ın marka değerini yükselttim. Müzesini yaptım. Genel merkezini yaptım. Altyapı tesislerini yaptım. Ben zengin bir adam olarak Beşiktaş’a gelmedim. Ben Beşiktaşlı olduğum için geldim.” dedi.