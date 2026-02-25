Konyaspor’a transfer şoku!

Konyaspor’un tahtası komik rakamdan kapandı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray‘ı 2-0 mağlup eden Konyaspor, FIFA’dan gelen haberle sarsıldı.

FIFA, Filip Damjanovic’in alacağı nedeniyle Konya’nın transfer tahtasını kapattı.

2023-24 sezonu başında Sırbistan takımı Vozdovac’tan transfer edilen stoper Filip Damjanovic’’in alacağının sadece 59 bin Euro olduğu öğrenildi.

FIFA, yeşil-beyazlıların ilgili dosyanın sorununun çözülene kadar kadroya yeni bir ismin katılmasına izin vermeyecek.

Rumen futbolcu Marius Ștefanescu, Konyaspor ile sözleşmesini feshetti. Yeşil-beyazlı kulübün konuyu FIFA’ya taşıması bekleniyor.

Ştefanescu, ligde çıktığı 8 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamazken toplam 161 dakika süre aldı.

Konya, Eyüpspor ve Antalyaspor ile beraber FIFA’dan aldığı cezayla birlikte transfer tahtası kapalı olan Süper Lig’deki üçüncü takım oldu.

Süper Lig’de takımların ödeme sorunları nedeniyle FIFA tarafından cezalandırılması, transferde yabancı futbolcuların Türkiye’yi tercih etmesini zorlaştırıyor.

