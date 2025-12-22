TBMM’de bütçe maratonu sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) haftalardır devam eden bütçe mesaisinde son viraja girildi. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, yapılan ayrı ayrı oylamalarla kabul edilirken, Genel Kurul’daki sert tartışmalar fiziki kavgaya kadar uzandı.

Günaydın’dan iktidara eleştiri

Genel Kurul’da şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaklaşık iki aylık bütçe maratonunun son gününde olduklarını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekilleri ile AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın konuşmalarını eleştiren Günaydın, emekliler, esnaf ve asgari ücretlilerin bütçe tartışmalarında yeterince yer almadığını savundu.

Tek parti dönemi eleştirilerine de değinen Günaydın, bu dönemin Mustafa Kemal Atatürk ile özdeş olduğunu belirterek, “Bu bizim onurumuzdur, övünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güler’den İnönü ve Boraltan Köprüsü çıkışı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Günaydın’ın sözlerine yanıt verdi. CHP’nin Atatürk’ün öncülüğünde kurulan bir parti olduğunu vurgulayan Güler, tek parti döneminde İsmet İnönü’nün de bulunduğunu hatırlattı.

Güler ayrıca 1945 yılında Boraltan Köprüsü’nde Azerbaycan Türklerinin Sovyet askerlerine teslim edilmesi olayını gündeme getirerek, bunun tarihi belgelerde yer aldığını ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde tartışma arbedeye dönüştü

AK Parti’li Mustafa Varank’ın sataşma gerekçesiyle söz istemesinin ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi.

Ara sırasında da tansiyon düşmezken, Genel Kurul Salonu’nda bazı saksıların ve mikrofonların devrildiği görüldü.

Oylama sonuçları açıklandı

Aranın ardından yapılan oylamalarda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 569 oyla oylanarak 320 kabul, 249 ret oyuyla kabul edildi. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ise 563 oyda 316 kabul, 247 ret oyuyla yasalaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Genel Başkanlar locadaydı

Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.

