Canan Kaftancıoğlu sürpriz buluşmada

Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu

CHP’li tutuklu olan belediye başkanları ve çalışanlarının yakınları her cuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’de bir araya geliyor. Bugünkü buluşmaya çok dikkat çeken bir isim katıldı. Siyasi yasak getirilen CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu buluşmaya katılarak tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na destek verdi. Kaftancıoğlu’nun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinin ardından Ekrem İmamoğlu ile aralarının açıldığı hatta konuşmadıkları ileri sürülmüştü. Mutlak butlan davası sırasında Kılıçdaroğlu’nun kayyım olarak geri dönme çabası sürecinde sessiz kalan Kaftancıoğlu’nun bugünkü etkinlikte Dilek İmamoğlu ile samimi poz vermesi “Buzlar eridi” şeklinde yorumlandı. Bu arada buluşmaya oğlu Oğuz Arda Sel’i Çorlu tren faciasında kaybettikten sonra adalet mücadelesinden hiç vazgeçmeyen Mısra Öz de katıldı.