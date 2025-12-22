Yusuf Güney serbest kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney, bugün gözaltına alındı. Cumcuma’nın haberine göre, daha önce adresinde bulunamayan Güney, jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yusuf Güney, Adli Tıp’ta test verildi

Sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri tamamlanan Yusuf Güney, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Güney’den uyuşturucu testi kapsamında kan ve saç teli örneği alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Güney serbest bırakıldı.

Yusuf Güney’den açıklama

Yusuf Güney, yaşanan sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Soruşturma doğrultusunda İstanbul il Jandarmamıza nezaketlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Değerli kardeşlerim hayat çok zor insanlık mutsuz ve yetersiz kötülüğü ve yersiz, haksız tavırlarınızı bir kenara bırakın acın çeki düzen verin düşüncelerine baktığınız o pencere de bir kardeşiniz olarak rica ediyorum yıllardır sizleri uyarmaya çalıştım kötüsüne çırpındım durdum ve bu böyle devam edecek bunun önüne asla kimseler geçemeyecek söz veriyorum algıyı değiştirmek için değil bu sözlerim hakikat görün istiyorum ve son olarak Umud ediyor ve inanıyorum ki bu soruşturmalar Aynı titizlikte ve kararlılıkla bu illet gençlerimizin başına musallat edenleri kumar, fuhuş bataklığına çocuk istismarcıları insanların 3 kuruşuna göz diken dolandırıcıları vergi kaçakçılarını uyuşturucu baronlarına Devletimiz gerekeni yapacaktır ve eminim ve en kısa zamanda bu gerçekleşecektir inanıyor ve güveniyorum Devletimize saygılarımı sunarım.”

Şevval Şahin Türkiye’ye dönmedi

Aynı soruşturma kapsamında ismi geçen ve yurt dışında olduğu tespit edilen bazı kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerden Şevval Şahin’in Türkiye’ye henüz dönmediği öğrenildi.

Şahin, daha önce yaptığı açıklamada İngiltere’de bulunduğunu ve işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döneceğini belirtmişti.