İstanbul’da barajlar doldu mu?
Son dönemde etkili yağış alan İstanbul'da, İSKİ, barajların doluluk oranını açıkladı. Oran geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 düşük
İstanbul’da su durumu kritik!
Türkiye geneli, geçmiş yılların aksine, kasım ayından itibaren etkili yağışla uzun süren kuraklığın ardından suya kavuştu.
Özellikle Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak seviyesinde yağmur ve kar yağışı oldu.
Sivas, Tunceli başta olmak üzere kar kalınlığı zaman zaman 1-2 metreye ulaştı.
Peki İstanbul‘da durum nasıl?
İSKİ, 1 Şubat 2026 itibariyle mega kente su sağlayan barajların doluluk oranını açıkladı. Tablo şöyle:
Genel doluluk oranı: yüzde 28,88
Ömerli Barajı: %40.51
Darlık Barajı: %46,68
Elmalı Barajı: %80,77
Terkos Barajı: %16,67
Alibeyköy Barajı: %22,37
Büyükçekmece Barajı: %18,77
Sazlıdere Barajı: %16,44
Istrancalar Barajı: %39.31
Kazandere Barajı: %4,03
Pabuçdere Barajı: %7,43
İSKİ verilerine göre geçen yılın 1 Şubat’ında genel doluluk oranı yüzde 52.66 idi.
İstanbul’da su krizi kapıda – Video