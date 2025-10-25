Yarın İstanbul’da bu yollar kapalı olacak!

İstanbul Valiliği, 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu kapsamında kentte alınacak trafik önlemlerini açıkladı. Valilikten yapılan duyuruya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak plan doğrultusunda, 26 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda cadde geçici süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar;

Etkinlik günü 08.00’den itibaren Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi, koşu bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca 00.00’dan itibaren şu yollar da trafiğe kapatılacak:

Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi.

Alternatif güzergâhlar

Trafiğe kapatılacak güzergâhlar yerine Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı sürücüler için alternatif güzergâh olarak belirlendi.

Valilik, etkinlik nedeniyle saat 07.00 itibarıyla güzergâh üzerindeki park halindeki araçların da kaldırılacağını hatırlatarak sürücülere, belirtilen saat ve yollar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

