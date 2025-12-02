Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturularak küçük yatırımcıların mağdur edildiği tespit edilen manipülasyon soruşturması kapsamında ünlü isimlere uzanan geniş bir operasyon düzenlendi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporları doğrultusunda açılan soruşturmada, aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli beş ilde gerçekleştirilen operasyon, piyasalardaki manipülatif eylemleri mercek altına aldı.

Eski yıldız Gökhan Gönül gözaltına alındı

Soruşturmada dikkat çeken isimlerin başında, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla tanınan eski milli futbolcu Gökhan Gönül geldi. Gönül’ün, Avrupa Yatırım Holding hisselerinde manipülatif işlemler yapan yapılanma içinde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

SPK raporları yapay fiyat hareketlerini açığa çıkardı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun inceleme raporlarında, bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi artışlarının tespit edildiği, spekülatif eylemlerle yapay yükselişler yaratılarak küçük yatırımcının zarara uğratıldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine savcılık “örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Beş ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda Gökhan Gönül’ün yanı sıra Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Hisselerdeki manipülasyonun odağında Avrupa Yatırım Holding var

Soruşturma, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde organize şekilde spekülasyon yapıldığı şüphesi üzerine yoğunlaştı. Operasyon kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve arama–el koyma işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

