Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması, Türkiye iş dünyasında önemli bir gelişmeye sahne oldu. Hakkında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları bulunan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın kapsamı Ciner Grubu’na da uzandı.

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ciner Grubu’nun sahibi Turgay Ciner’in yurtdışında bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Ciner hakkında “tutuklamaya yönelik yakalama kararı” çıkarıldı. Açıklamada, Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının, 2024 yılında Can Holding’e devredildiği ve bu işlemlerde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüpheler” bulunduğu vurgulandı.

Park Holding’e kayyum atandı

Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding ve bağlı şirketlere de kayyum atandı. TMSF, Park Holding, Silopi Elektrik Üretim, AFC İthalat İhracat ve Zeyfa İthalat İhracat şirketlerinin yönetimine el koydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon düzenlerken, şirket yöneticilerinden 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Can Holding’de tutuklamalar ve şirketlere el koyma

Soruşturma kapsamında daha önce Can Holding yöneticileri Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen tutuklanmış, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi uygulanmıştı. Bugüne kadar toplamda 130 şirkete kayyum atandı. Savcılık açıklamasında, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar lira girdiği ve örgütlü suç faaliyetleriyle ekonomik güç ve itibar elde edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Can Holding’in geçmişi

Yaklaşık 40 yıldır turizm, enerji ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren Can Holding’in son yıllarda medya ve eğitim yatırımlarını artırdığı biliniyor. Ancak yürütülen soruşturma, holdingin Türkiye’deki en geniş kapsamlı kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarından biriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

