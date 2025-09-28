Konyaspor’dan kritik galibiyet

Konyaspor’da Jackson Muleka şov

İlk iki maçını kazandıktan sonra Trendyol Süper Lig’deki üç karşılaşmasında sadece 1 puan alabilen Konyaspor, Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 16. dakikada ilk golü buldu. Eski Beşiktaşlı Jackson Muleka‘dan seken topta Alassane Ndao topu ağlara gönderdi. 45+1’de yine Jackson Muleka’nın şutu savunmadan Jerome Opoku’ya çarparak filelere gitti: 2-0. Maçın 57. dakikasında Crespo’nun topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Shomurodov, şutuyla farkı bire indirdi. Konyaspor’da Bardhi, 65. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Süper Lig’de saat 17.00’de oynanan bir diğer karşılaşmada Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 kazandı. Konuk İstanbul temsilcisi, 35. dakikada Habib Gueye’nin golüyle öne geçerken 60’da Giannis Papanikolaou durumu 1-1 yaptı. 90’da Ben Ouanes galibiyeti getirdi.

2-1

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR

STAT: Medaş Konya BŞB.

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz, Bülent Birincioğlu (VAR)

GOLLER: Alassane Ndao (Dk. 16), Jerome Opoku (Dk. 45+1 k.k) / Shomurodov (Dk. 57)

SARI KARTLAR: Bardhi, Uğurcan, Recep Uçar (T.D.), Deniz Ertaş

KIRMIZI KART: Bardhi (Dk. 65)

KONYASPOR: Deniz Ertaş – Uğurcan, Jevtovic, Adil – Andzouana, Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Guilherme – Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Muleka (Dk. 65 Pedrinho) – Umut Nayir

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali), Ba, Opoku, Operi – Berat (Dk. 64 Kaluzinski) – Yusuf Sarı (Dk. 64 Deniz Türüç), Crespo, Harit (Dk. 64 Fayzullayev), Brnic (Dk. 46 Nuno Da Costa) – Shomurodov