Ufuk Akyüz yazdı: Kalimera Komşu

Ufuk Akyüz: Herkesin kafasında bazı soru işaretleri vardı

Türkiye – Yunanistan maçı öncesi herkesin kafasında bazı soru işaretleri vardı. Bu çocuklar bugüne kadar gösterdikleri bu muazzam performansı daha ne kadar seyrettireceklerdi. Grup maçları esnasında zaten yeneceğimizi bildiğimiz rakiplerin haricinde en büyük sınavı Jokiç’li Sırbistan’a karşı da çok zorlanmadan vermiştik. Ama bunun haricinde turnuvanın formda ekiplerini de yanımıza hiç yaklaştırmadık. İsveç ve Polonya maçları da bizi kesmedi.

Ama yarıfinalde karşımızda Dünya basketbolunda her zaman büyük işler yapan, bunun yanında Antetekoumpo gibi bir NBA yıldızı olan Yunanistan maçı vardı. Ne yalan söyleyeyim; bizim gibi çok iyi turnuva oynayan Ante’li, Kostas’lı, Papanikolau’lu Yunanistan’ın bu kadar aciz duruma düşeceğini tahmin etmemiştim. Hatta buraların psikolojisini çok iyi bilmesi de avantajlarıydı.

Lakin kimse maç başlar başlamaz Ercan Osmani’nin Kevin Durant’a dönüşeceğini beklemiyordu. 4/4 üçlük. Maçlarda kısa oyuncularımızın yaptığı baskı, uzunların yardımı, doğru kaymalar gerçekten rakip için can sıkıcı oluyor. Nitekim Tyler Dorsey’in 3/3 3 sayı isabeti olmasa devreye nerdeyse maksimum 25 sayı atarak gireceklerdi. Nihayetinde 31 sayı atarak girdiler. Tabii bu arada biz 49 sayı ürettik. Buradaki inanılmaz savunmamızın haricinde enerjimiz hiç bitmedi. Ercan’a bir çözüm üretemediler. Alperen’in pas trafiği, Cedi, Şehmuz ve Larkin’in enerjisi hiç bitmedi. 3. çeyrekler her zaman zordur, birçok kırılma burada yaşanır bu dakikalarda Larkin ortaya çıkarak bu farkın azalmasına izin vermedi. Son periyot tamamen formaliteye dönüştü. Giannis kontenjanından Milli takımda olan Antetekoumpo kardeşler maçı kaşımaya çalışsa da bizim çocuklar bu tuzağa düşmedi ve sabırlı basketbol ile Yunanistan’a tarihi bir hezimet yaşattı.

Dün maç bittikten sonra arkadaşlar ile birbirimize şu soruyu sorduk.

‘’ Biz bu akşam ne seyrettik ‘’

Bu maçtan sonra herhalde final oynayacağımız Almanya’yı bir düşünce almıştır. Türkleri acaba biz durdurabilecek miyiz?

Pazar akşamı kupayı kaldırmak ümidiyle.