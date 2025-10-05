Berke Özer, Paris Saint Germain’i durdurdu

Berke Özer’in golde yapabileceği bir şey yoktu

UEFA Avrupa Ligi’nde Lille’in Roma’yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta art arda 3 penaltı kurtaran Berke Özer, bu kez Fransa Ligi’nde Paris Saint Germain karşısına çıktı. Son Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain’de sakatlıkları süren Marquinhos, Joao Neves, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Desire Doue ve Ousmane Dembele forma giyemedi. Lille, ilk 45 dakikada Paris Saint Germain’e sadece 1 isabetli şut şansı verdi. 56. dakikada Barcola’nın şutunu Berke nefis bir refleksle çeldi. 66’da Nuno Mendes’in uzaktan köşeye sert frikiğinde Berke gole engel olamadı: 0-1. Berke Özer, 80’de Kang-in Lee’nin gollük şutunu ters elle kornere çeldi. 81’de oyuna giren 18 yaşındaki Ethan Mbappe, ağabeyi Real Madrid’li Kylian Mbappe’nin de tribünden izlediği karşılaşmada, 85’te nefis bir şutla eşitliği sağladı: 1-1. İtalya Ligi’nde Juventus, Kenan Yıldız’ın 69 dakikada forma giydiği maçta, Pulisic ile penaltı kaçıran Milan ile 0-0 berabere kaldı.

1-1

LİLLE-PARİS SG

STAT: Stade Pierre Mauroy

HAKEM: Benoit Bastien

GOLLER: Ethan Mbappe (Dk. 85) / Nuno Mendes (Dk. 66)

SARI KARTLAR: Andre / Hernandez

LİLLE: Berke – Meunier (Dk. 76 Tiago Santos), Ngoy, Mandi, Perraud – Bentaleb (Dk. 67 Sahraoui), Bouaddi, Andre – Haraldsson (Dk. 67 Correia), Giroud (Dk. 76 Igmane), Fernandez Pardo (Dk. 81 Ethan Mbappe)

PARİS SG: Chevalier – Zaire Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez (Dk. 68 Zabarnyi) – Mayulu (Dk. 58 Vitinha), Kang in Lee, Ndjantou – Mbaye (Dk. 59 Hakimi), Ramos, Barcola (Dk. 59 Nuno Mendes)