Sydney’deki katliam davasında yeni görüntüler

Sydney’de 15 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yürütülen yargılamada dikkat çeken yeni bilgilere ulaşıldı. Mahkeme kayıtlarında, saldırının sanığı Naveed Akram ile babasının kırsal bir alanda uzun namlulu silahlarla atış talimi yaptıklarını gösteren görüntülerin yer aldığı bildirildi.

Sydney’deki katliamla ilgili atış talimi görüntüleri dosyaya girdi

Australian Broadcasting Corporation’ın (ABC) aktardığına göre, Akram’ın hastaneden cezaevine sevk edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılan mahkeme belgelerinde, sanığın cep telefonunda bulunan videolara ait ekran görüntüleri yer aldı. Belgelerde, söz konusu görüntülerin ekim ayı sonlarında çekildiği ve New South Wales eyaletinde olduğu değerlendirilen kırsal bir bölgede kayda alındığı belirtildi.

DEAŞ flaması önünde mesaj iddiası

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bir diğer videoda ise Naveed Akram ile babasının, uzun namlulu silahlarla birlikte DEAŞ flaması önünde görüntülendiği öne sürüldü. Bu videoda ikilinin, siyasi ve dini görüşlerini dile getirerek saldırıya ilişkin gerekçelerini anlattıkları iddia edildi.

Keşif ve planlama şüphesi

Dosyada ayrıca 12 Aralık akşamı çekildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde, sanık ve babası olduğu değerlendirilen iki kişinin Archer Park çevresini gözetlediği ifade edilirken, polis bu kayıtların saldırıya yönelik keşif ve planlama yapıldığına dair delil niteliği taşıdığını savundu.

Yetkililer, elde edilen yeni görüntülerin saldırının önceden organize edildiğine dair soruşturmayı derinleştirdiğini belirtti.

