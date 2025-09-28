İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 30’un altına düştü

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı kritik seviyelere yaklaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıkladığı son verilere göre, barajlardaki su seviyesi 27 Eylül itibarıyla yüzde 29,87 olarak ölçüldü. Bu oran, özellikle yaz aylarında artan su tüketimi ve yağışların yetersizliği nedeniyle düşüş trendini sürdürüyor.

Kente su sağlayan barajlardaki son durum şöyle: Ömerli’de yüzde 21,49, Darlık’ta yüzde 44,09, Elmalı’da yüzde 51,2, Terkos’ta yüzde 36,04, Alibey’de yüzde 17,66, Büyükçekmece’de yüzde 33,7, Sazlıdere’de yüzde 31,51, Istrancalar’da yüzde 21,05, Kazandere’de yüzde 2,41 ve Pabuçdere’de yüzde 18,11 doluluk kaydedildi.

Barajlardaki tablo kaygılandırdı

Baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmi bulunurken, mevcut su miktarı 259,23 milyon metreküp seviyesinde. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 349,42 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Barajların yanı sıra İstanbul’a Melen ve Yeşilçay’dan da 417,58 milyon metreküp su sağlandı. Kentte dün toplam 3 milyon 237 bin metreküp su tüketildi; bunun 28 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 209 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

Geçmiş Yıllara Göre Karşılaştırma

İSKİ’nin istatistiklerine göre, 27 Eylül’deki baraj doluluk oranı yıllara göre şöyle değişti:

2015: %62,15

2016: %45,96

2017: %54,69

2018: %55,37

2019: %50,15

2020: %38,28

2021: %51,82

2022: %49,53

2023: %22,68

2024: %39,17

2025: %29,87

