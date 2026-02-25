Balıkesir’de F-16 düştü! Pilot İbrahim Bolat şehit oldu

Balıkesir’den görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağından gece 00.56 itibarıyla telsiz bağlantısı kesildi. İçişleri Bakanlığı, başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığının tespit edildiğini ve enkaza ulaşıldığını duyurdu. Kazada, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın şehit olduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netleşeceği ifade edildi. Sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığı vurgulandı.

F-16 kazasının ardından devlet protokolünden peş peşe mesajlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımında, “Balıkesir’den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir.” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, “Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuz İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, “Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırımına uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, başsavcı ve iki cumhuriyet savcısının olay yerine intikal ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yayımladığı mesajda şehit pilota rahmet, ailesine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

İnceleme sürüyor

Kaza kırım heyetinin teknik incelemeleri sürerken, uçağın düşüş nedeni yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Türkiye, görev uçuşu sırasında hayatını kaybeden kahraman pilotuna ağlıyor.

